Bekijk hier: De indeling van het 42e Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

VOETBAL - De poule-indeling van de 42e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi is bekend. De honderd deelnemende clubs zijn verdeeld in 20 poules. Op 22 december om 18.00 uur gaat de bal rollen in de 20 verschillende sporthallen





Ook de 42e editie zal weer ruimschoots aan bod komen in Onze Club op TV Drenthe. De finaledag, op zaterdag 5 januari wordt weer live uitgezonden!



Hieronder de indeling van de 20 poules:



Poule A, sporthal Angelslo in Emmen:

vv Emmen

De Weide

DVC'59

SC Angelslo

EHS'85



Poule B, De Citadel in Dedemsvaart:

HZVV

Dedemsvaart

SCD'83

ZAC

OZC



Poule C, Het Activum in Hoogeveen:

Noordscheschut

Ruinen

Elim

Rouveen

Ruinerwold



Poule D, 't Grootveld in Dalen:

Dalen

CSVC

SVV'04

VCG

NKVV



Poule E, De Eendracht in Zwartemeer:

Hoogeveen zondag

FC Klazienaveen

Weerdinge

SVBC

Zwartemeerse Boys



Poule F, de Beek in Hardenberg:

Hardenberg'85

OVC'21

MSC

Bruchterveld

Avereest



Poule G, Esdal in Emmen:

Drenthina

SVBO

Ter Apel'96

Sweel

Bargeres



Poule H, Mondenhal in Nieuw Weerdinge:

Titan

NWVV

Valthermond

Valther Boys

Muntendam



Poule I, Het Punt in Vroomshoop:

Bergentheim

SVV'56

Sportlust Vroomshoop

WVV'34

Daarlerveen



Poule J, De Börkerkoel in Westerbork:

VKW

FC Meppel

Nieuw Balinge

Witteveense Boys

Dwingeloo



Poule K, het Noorderslag in Slagharen:

EMMS

Lutten

DKB'44

Hoogeveen zaterdag

Kloosterhaar



Poule L, Veenoord in Veenoord:

Twedo

Sleen

DSC'65

VIOS

SVBO zaterdag



Poule M, de Binder in Gramsbergen:

Gramsbergen

Protos

Marienberg

DOS'63

Lemele



Poule N, Drenthehal in Beilen:

Beilen

Fit Boys

Vitesse'63

Rolder Boys

Achilles 1894 zaterdag



Poule O, de Marke in Hollandscheveld:

HODO

SCN

Hollandscheveld

Pesse zondag

Tiendeveen



Poule P, Erica:

SC Erica

Weiteveense Boys

DZOH

VEV

Erica'86



Poule Q, De Koel in Borger:

Borger

Gasselternijveen

Nieuw Buinen

EEC

HOC



Poule R, De Klabbe in Emmer Compascuum:

CEC

Musselkanaal

Stadskanaal

SC Roswinkel

De Treffer'16



Poule S, Drostenhal in Coevorden:

Germanicus

Schoonebeek

Raptim

KSC

Zandpol



Poule T, Wessels Boer in Zuidwolde:

Zuidwolde

ZZVV

Alcides

Balkbrug

Olympia'28

De 42 editie telt zes andere clubs in vergelijking met vorig jaar. Alcides, Gasselternijveen, VEV, Achilles 1894 (zat), Musselkanaal en Rouveen komen in de plaats voor Sweel (zat), VV LEO, Voorwaarts Westerhaar, Turkse Kracht, Drienerlo en Nieuwleusen.

Vorig jaar ging de zege verrassend naar SC Elim, de ploeg die ook op het veld een zeer succesvolle periode kent. De rood-witten wonnen niet alleen Protos Weering, maar werden ook kampioen in de 4e klasse en staan ook nu weer bovenaan in de 3e klasse.