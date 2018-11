Agent gewond na botsing met boom in Dwingeloo

Een agent is vanavond bij een ongeluk op de Spieregerweg in Dwingeloo gewond geraakt.

De hondengeleider was op weg naar Dwingeloo vanwege een melding. Tijdens de rit verloor hij de macht over het stuur, belandde in de berm en botste tegen een boom.De agent is afgevoerd naar het ziekenhuis, maar was wel aanspreekbaar. De politieauto is total loss.De melding die de agent kreeg heeft waarschijnlijk te maken met een inbraak in Dwingeloo. Daar werden aan de Levimaat twee inbrekers betrapt, die er vervolgens in een auto vandoor gingen.