Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drugsbezit komt Nieuw-Amsterdammer op taakstraf te staan De man had xtc-pillen, speed en ghb in bezit (foto: Pixabay)

Een 26-jarige man uit Nieuw-Amsterdam is voor het in bezit hebben van vier xtc-pillen, 27 gram speed en drie flesjes ghb veroordeeld tot een taakstraf van 90 uur. Tegen de man was een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk geëist.





Lees ook: Vier pillen en 27 gram speed: maandenlange celstraf geëist tegen Nieuw-Amsterdammer

De drugs werden eind maart tijdens een verkeerscontrole in Emmen aangetroffen. De man bleek een bekende van justitie. Hij had nog zeven maanden voorwaardelijk boven zijn hoofd hangen van een eerdere veroordeling voor drugs.



De officier van justitie wilde die straf alsnog op de man verhalen. De Nieuw-Amsterdammer zat hiervan in voorarrest 35 dagen uit. Dat was voorlopig wel voldoende, meende de rechter. De rest blijft op de lat staan. De rechter hield er rekening mee dat het leven van de man een positieve wending doormaakt. Wel kreeg hij als waarschuwing drie maanden voorwaardelijk cel opgelegd.De drugs werden eind maart tijdens een verkeerscontrole in Emmen aangetroffen. De man bleek een bekende van justitie. Hij had nog zeven maanden voorwaardelijk boven zijn hoofd hangen van een eerdere veroordeling voor drugs.De officier van justitie wilde die straf alsnog op de man verhalen. De Nieuw-Amsterdammer zat hiervan in voorarrest 35 dagen uit. Dat was voorlopig wel voldoende, meende de rechter. De rest blijft op de lat staan.