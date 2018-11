Deel dit artikel:













HZVV met 4-0 langs Sweel en door in beker HZVV door in districtsbeker (Foto: RTV Drenthe/Myon Padding)

VOETBAL - HZVV heeft vanavond een ruime zege op Sweel geboekt. In het bekerduel tussen de Hoogeveners en de vierdeklasser werd het 4-0 voor de ploeg van trainer Gert van Duinen.

Geschreven door Myon Padding

HZVV, de ploeg die uitkomt in de 1e klasse E op zaterdag, kwam al snel op voorsprong. Via Lorenzo Valente viel al in de derde minuut de 1-0. Niet lang daarna verdubbelde Kelly Joao de score.



Slordig

Ondanks de snelle voorsprong van de ploeg die afgelopen zaterdag de eerste periodetitel pakte in de wedstrijd tegen Drachtster Boys, kwam het na de twee goals in de eerste helft niet meer tot scoren. Door onder meer slordigheden van de thuisploeg en prima verdedigend werk van Sweel, dat de gehele wedstrijd de bus moest parkeren voor het doel van Jesper Reuvers, bleef een derde goal uit.



De bezoekers kwamen in het eerste bedrijf tot één grote kans. Hosseini verloor slordig de bal en hierdoor kon Twan Jalving uithalen. Door goed keeperswerk van Davy Mulder bleef een goal voor de Zweelers uit.



4-0

Het langverwachte derde doelpunt van de thuisclub viel pas in de 54e minuut. Invaller Luke Millar zette de treffer op zijn naam. Tien minuten later maakte Sander Dzemidzic er 4-0 van.



Sweel moest ook de tweede helft alle defensieve troepen inzetten om HZVV enigszins in de toom te houden. Door de slordigheden van HZVV ontstond er in de slotminuten zelfs nog een kans voor de gasten, maar de bal vloog met een rotgang het doel over.