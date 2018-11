Deel dit artikel:













Raad Coevorden is unaniem: bus moet weer door Sleen en Oosterhesselen De raad van Coevorden wil de bus terug in Sleen en Oosterhesselen (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

De lijnbus van Qbuzz moet weer door de dorpen Oosterhesselen en Sleen gaan rijden in plaats van er langs. Dat is de wens van de voltallige gemeenteraad van Coevorden.

Geschreven door Steven Stegen

De raad nam unaniem een motie aan van PvdA, CDA, BBC2014, PAC en D66. Een aantal jaren geleden werden de haltes in Sleen en Oosterhesselen weggehaald, vooral om tijdwinst te boeken. Gevolg was wel dat passagiers vanuit het dorp sindsdien naar haltes aan de doorgaande weg moeten. “Voor de schooljeugd wil dat wel, maar voor ouderen is dat toch wel vervelend”, vindt PvdA-raadslid Gilbert Mulder.



Volgens Mulder geven veel inwoners, maar ook buschauffeurs aan dat ze niet blij zijn met de huidige situatie.



Naar Schoonoord

De raad van Coevorden zou ook graag zien dat de lijn van Coevorden naar Zweeloo wordt verlengd en dat deze bus doorrijdt tot in Schoonoord. “Daar kunnen ze nu wel de bus naar Assen en Emmen nemen, maar niet rechtstreeks naar Coevorden”, aldus Mulder.



Wethouder Jeroen Huizing gaat de wensen van de Coevorder politiek bespreken met het OV-Bureau Groningen/Drenthe.