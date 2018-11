Deel dit artikel:













LTC maakt half dozijn tegen CEC in beker LTC beker verder ten koste van CEC (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Naast HZVV en Alcides, dat is vrijgeloot, is ook LTC verzekerd van een plek in de 2e knockoutronde van de noordelijke districtsbeker. De Asser zaterdagderdeklasser kende geen probleem met CEC, dat uitkomt in de zondagderdeklasse: 6-0.





In de tweede helft gaf LTC even flink gas en werd het halve dozijn dus gehaald. Richard Mulder (2x), Stefan Kuntz, Marco Heerings en Mahdy Youssef waren de doelpuntenmakers.



Alle uitslagen van vanavond (en eerder) in 1e knockoutronde:

TLC - FC Zuidlaren 2-0

Nieuweschoot - Bakkeveen 0-3

Oostergo - Drachtster Boys 1-12

Hardegarijp - AVC 5-1

Delfstrahuizen - Leovardia 2-3

Twijzel - Haulerwijk 2-0

HZVV - Sweel 4-0

RWF - Zwaagwesteinde 0-3



