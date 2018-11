Miedema: Wij moeten ons kwalificeren voor het WK voetbal

De Nederlandse voetbalsters zijn het volgens Vivianne Miedema aan hun stand verplicht om zich te kwalificeren voor het WK. "Als we ons niet kwalificeren, zijn we weer terug bij af. Dan valt alles waar we de afgelopen vier jaar zo hard aan hebben gewerkt toch een beetje weg."

Oranje is regerend Europees kampioen. Vrijdag speelt de ploeg in Utrecht de eerste van twee play-off wedstrijden tegen Zwitserland. Dinsdag volgt de uitwedstrijd. Bij winst gaan de vrouwen naar het WK volgend jaar in Frankrijk. Daar willen de Leeuwinnen zich meten met mondiale toplanden als de Verenigde Staten, Japan en Duitsland.Vier jaar geleden maakte de Hoogeveense Miedema naam in de play-offs om een WK-ticket tegen Italië. De destijds achttienjarige spits leidde Oranje met drie doelpunten voor het eerst naar de mondiale eindronde. Op het WK 2015 in Canada konden de debuterende voetbalsters weliswaar niet zoveel indruk maken, maar het betekende wel een doorbraak bij het grote publiek.Het EK van vorig jaar in eigen land werd het EK van Oranje, dat onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman de titel pakte. Niet alleen Miedema, maar ook onder anderen Lieke Martens, Shanice van de Sanden en Jackie Groenen mogen zich sindsdien BN'ers noemen."Vroeger was het vaak 'Miedema, Miedema, Miedema'. Als spits die doelpunten maakt, word je er al snel tussenuit gepikt. Daar heb ik mee moeten leren omgaan. Ik vind het fijn dat sinds het EK niet iedereen meer op mij is gefocust. De kwaliteit van de groep is omhoog gegaan en we hebben nu een team waarin veel meiden het verschil kunnen maken'', zegt de spits van Arsenal.Al die aandacht vindt ze tegenwoordig best leuk. "Zodra ik op Schiphol aankom, spreekt iedereen me aan. Soms denk ik wel eens: niet weer. Maar we hebben er altijd van gedroomd om zo groot en bekend te worden. Als het dan zo is, moet je daar ook een beetje van genieten."Miedema weet echter hoe het werkt. Als Oranje zich niet plaatst voor het WK, zal de aandacht weer afnemen. "We zijn het aan onze stand verplicht om ons te kwalificeren. Het maakt niet uit hoe, als we het WK maar halen." Omdat de ploeg van Wiegman in de laatste kwalificatiewedstrijd verloor van Noorwegen, is Oranje aangewezen op de play-offs. Na de dubbele zege op Denemarken (2-0 en 2-1) vormt Zwitserland de laatste horde op weg naar Frankrijk.De Zwitserse vrouwen missen hun grootste ster, Lara Dickenmann. De recordhoudster van haar land met 135 interlands en 53 doelpunten heeft een zware knieblessure. Aanvalster Ramona Bachmann, goed voor 45 goals in 95 interlands, is bovendien geschorst voor het eerste duel in Utrecht. "Wij zijn favoriet en daar komt een bepaalde druk bij kijken. Maar ook dat zijn we inmiddels wel gewend", aldus Miedema.Mocht Oranje naar het WK gaan, dan hoopt de Hoogeveense op een uitzwaaiwedstrijd in De Kuip.