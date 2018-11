Dieven betrapt tijdens inbraakpoging in Speelstad Oranje

Twee inbrekers dachten afgelopen nacht hun slag te kunnen slaan op het terrein van Speelstad Oranje.

Agenten wisten de twee inwoners uit Zuidlaren aan te houden. Een politiehelikopter hield de de situatie vanuit de lucht in de gaten. Wat de mannen in of bij het voormalige kinderparadijs wilden stelen is niet duidelijk.Een van de verdachten raakte bij zijn arrestatie gewond, nadat hij werd gebeten door een politiehond.Speelstad Oranje sloot in 2015 de deuren. Eigenaar Hennie van der Most probeert nu met 'oud-burgemeester' Jos Juurlink nieuw leven in het park blazen. Het tweetal wil er een attractiepark voor het hele gezin van maken.