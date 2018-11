Drentse F1-fans plaatsen omleidingsbord bij Circuit Zandvoort

De strijd tussen Assen en Zandvoort om de Grand Prix Formule 1 wordt steeds 'feller'. Een groep Drentse Formule 1-fans heeft vanochtend een verkeersomleidingsbord geplaatst bij het Noord-Hollandse circuit.

Op het ludiek bedoelde bord staat dat het Circuit Zandvoort is afgesloten. Bezoekers worden opgeroepen door te rijden naar het TT Circuit in Assen, slechts 198 kilometer verderop."198 kilometer lekker stevig doorrijden, wat wil een F1-fan nog meer?", laten de initiatiefnemers van de actie weten. "Max Verstappen doet het vast in minder dan drie kwartier."Het verkeersbord is een vervolg op een spandoek boven de A28. Daar stond de poort van het Circuit Zandvoort op afgebeeld. Hiermee wilde de actiegroep laten zien dat de hoofdingang van zowel de Formule 1 als de TT in Assen staat.