Oud-rechercheur vindt graven naar Willeke Dost door burgers 'niet verstandig'

Oud-rechercheur Dick Gosewehr vindt de graafactie die Ab Bruintjes en Jan Huzen vrijdag willen uitvoeren geen goed idee. De mannen willen met twee graafmachines zoeken naar stoffelijke resten van de in 1992 verdwenen Willeke Dost.

De graafactie moet op 150 meter afstand van de boerderij in Koekange gebeuren, waar de pleegouders van het meisje toen woonden. "Ik vind het niet heel erg verstandig", reageert Gosewehr. "Het is wel goed dat er gegraven gaat worden, maar dat moet de politie doen. Niet burgers."Ab Bruintjes en Jan Huzen hebben inmiddels een nieuw ultimatum gesteld. Als premier Mark Rutte hen woensdagavond niet belt, dan wordt de zoekactie mogelijk vervroegd. "Als er niet gereageerd wordt, voelen wij ons vrij om te beginnen", aldus Jan Huzen. Hij hoopt dat de premier het Openbaar Ministerie alsnog op andere gedachten kan brengen.Gosewehr denkt dat de graafactie , waar vijfhonderd mensen bij willen helpen, voortkomt uit emotie. "En dus is het niet verstandig. Maar goed, de politie heeft ook niet zo handig geopereerd in deze zaak, denk ik. De politie had serieuzer moeten kijken naar het onderzoek van Stichting Signi, want dat is een zeer gerespecteerde groep mensen. De politie had beter in overleg moeten treden en nu hebben mensen het gevoel dat ze niet serieus worden genomen."Stichting Signi Zoekhonden heeft vorig jaar op de plek in de buurt van de boerderij gezocht. De honden sloegen toen aan op een menselijke lucht. Een grondradar wees uit dat er diep in de grond was gegraven. De stichting meldde dit bij de politie. Maar het cold case-team weigerde nader onderzoek. Bruintjes en Huzen geven aan dat de politie de kwaliteit van de honden in twijfel trekt. "Maar die honden zijn over het algemeen juist heel betrouwbaar", geeft de oud-rechercheur aan.Gosewehr, die zelf betrokken is geweest bij verschillende cold case-zaken, denkt dat de locatie de meest waarschijnlijke plek is waar Dost ligt. "Maar of ze daar daadwerkelijk ligt, kun je alleen achter komen door te graven. Maar nogmaals, dat moet de politie doen. Ik dacht ook dat er al gegraven was daar, maar om de een of andere reden hebben ze dit stuk uitgesloten."