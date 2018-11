Overval op winkel Nieuw-Amsterdam, dader op de vlucht

Een man met een mes heeft vanochtend een overval gepleegd op een filiaal van het Kruidvat aan de Vaart ZZ in Nieuw-Amsterdam. De verdachte is daarna rennend op de vlucht geslagen.

Het is onbekend wat de dader heeft buitgemaakt. Het personeel is bij de overval niet gewond geraakt.Volgens de politie is de overvaller een blanke man van ongeveer twintig jaar. Hij droeg tijdens de overval een grijze trui met capuchon, een rode legerjas en opvallende rode schoenen.