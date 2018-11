Extreem weer kost waterschap Hunze en Aa’s bijna half miljoen euro

Waterschap Hunze en Aa’s heeft dit jaar 485.000 euro extra moeten uittrekken vanwege de extreme weersomstandigheden.

Het voorjaar was nat. Zo was er in mei extreem veel neerslag. Dit zorgde voor schade aan de watergangen van het waterschap. Het herstel hiervan kostte zo'n 80.000 euro. Door problemen met de waterafvoer moesten daarnaast extra baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd.De extreem droge zomer zorgde ervoor dat het waterschap noodpompen moest inzetten om te zorgen voor extra wateraanvoer richting het gebied. Daarnaast hield Hunze en Aa's de droge veenkades nat om de veiligheid te waarborgen. Hierdoor werd ruim 400.000 euro extra aan kosten gemaakt.Het waterschap betaalt de kosten uit de reserves die het heeft.