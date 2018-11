Deel dit artikel:













Warmte levert vernieuwde vlindertuin Norg meteen bijzonder seizoen De vlindertuin in Norg tijdens de zomer (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

Dankzij de warme en droge zomer heeft de vernieuwde vlindertuin in Norg direct al een bijzonder seizoen in de boeken staan. Er zijn zelfs in november nog veel bloemen in bloei.





In juli ging de vernieuwde vlindertuin in Norg open. Er kwamen nieuwe planten, nieuwe informatieborden en een gloednieuwe vijver.



"Het is hier prachtig", glundert de boswachter. "Een kleine oase." De vlindertuin heeft her en der natte stukken die eruitzien als moeras. Maar door de aanhoudende warmte zijn de nattere gedeeltes drooggevallen. "De natuur heeft het wel zwaar", geeft de boswachter aan.



Broekman loopt een extra rondje door de vlindertuin en constateert nog een keer dat de tuin groener is dan de bedoeling is. "De meeste planten horen rond deze tijd geler te zijn."



De vlindertuin, die sinds 2005 bestaat, is voor iedereen vrij toegankelijk. Vlinders, bijen, libellen, kikkers en andere amfibieën komen er voor.



