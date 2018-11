Foutje in vergunning breekt omstreden mestvergister Coevorden niet op

Hoewel de gemeente Coevorden in de vergunning een flinke fout heeft gemaakt, heeft dat niet veel gevolgen voor de omstreden mestvergister aan het Alte Picardiëkanaal. Dat blijkt vandaag uit een definitieve uitspraak van de Raad van State.

De Raad stelt in de uitspraak vast dat niet duidelijk is hoeveel ton afvalstoffen per jaar in de mestvergister verwerkt mag worden. De vergunning is niet helder op dat gebied en gaat uit van verschillende maxima van 15.000 ton en 19.000 ton. De Raad heeft de vergunning op dat punt dan ook vernietigd.In ieder geval zal eerst de gemeente Coevorden haar huiswerk moeten overdoen. Zo moeten er een nieuw maxima ingesteld worden aan te verwerken afvalstoffen.Of het schrappen van de vergunning ook gevolgen heeft voor de vraag welk bestuur verantwoordelijk is voor de mestvergister, de gemeente of de provincie Drenthe, is nog niet duidelijk.Voor de rest heeft de Raad alle bezwaren afgewezen. Wat dat betreft schieten de omwonenden, die af willen van de mestvergister, niet veel op met de uitspraak. Zij hadden gehoopt dat de Raad de gehele vergunning van tafel zou vegen en de vergister tot sluiting zou dwingen. Maar dat is bij lange na niet gebeurd.