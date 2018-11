Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Het circuit in Assen moet met een cheque wapperen' "Het circuit in Assen moet met een cheque wapperen", zegt sportmarketeer Chris Woerts. (foto: Herman van Oost/Van Oost Media)

AUTOSPORT - Onbekend, maakt onbemind. En daarom heeft Jos Vaessen, als voorzitter van de stichting die de Formule 1 naar Assen wil halen, nogmaals een uitnodiging naar het Formule 1 management (FOM) gestuurd om het TT Circuit met eigen ogen te komen bekijken. Ook heeft Vaessen aangegeven graag nogmaals om tafel te gaan met de FOM om te kijken waar het Drentse circuit precies staat in de hele discussie.

De discussie gaat om het gerucht dat de Formule 1-organisatie de Grand Prix gunt aan Zandvoort, zo bleek uit een Telegraaf-artikel van afgelopen vrijdag. Die berichtgeving ontketende een mediastorm.



Bestaan van een brief

In het artikel citeerde journalist Jaap de Groot uit een brief van het Formule 1 management (FOM) aan het Circuit van Zandvoort. Daarin zou FOM een concreet voorstel aan het Circuit van Zandvoort hebben gedaan om in 2020 een Grand Prix te mogen organiseren. Omdat de brief, tot de dag van vandaag, nergens getoond is, werd er in de media openlijk getwijfeld over het bestaan van de brief.



Maar Vaessen denkt toch dat er wel een kern van waarheid in zit. "Ja, ik geloof inmiddels wel dat Zandvoort een brief heeft gehad met een voorstel. Maar wij hebben vrijdagmiddag ook te horen gekregen dat de strijd nog open is”, zegt Vaessen.



Goed contact

Vaessen zegt goed contact te hebben met de FOM. “Ze reageren altijd vlot op een mailtje en we hebben twee prettige gesprekken gehad in Londen en in Hockenheim. We hebben toen heel concreet drie vragen gesteld. Willen jullie naar Nederland? Het antwoord was: ja. Wanneer willen jullie naar Nederland? 2020. En waar willen jullie naar toe? En die vraag werd niet beantwoord.”



Het Formula One Management heeft ten tijde van de TT afgelopen juli twee mensen naar Assen gestuurd om te kijken naar de baan en faciliteiten. "Zij hebben een heel positief rapport over Assen geschreven. Nee, dat verslag heb ik niet, maar dat hebben we van de FOM gehoord", zegt Vaessen.



Assen moet actie ondernemen

Sportmarketeer Chris Woerts benadrukt dat Assen de beste papieren heeft de Formule 1 te ontvangen, maar dat ze wel actie moeten ondernemen.



"Als Assen met een cheque van 20 miljoen wappert bij de organisatie van de Formule 1 en zegt dat ze kunnen tekenen bij het kruisje, heeft Assen de Formule 1", chargeert Woerts.



De sportmarketeer werkte in het verleden voor grote merken als Coca Cola, Heineken en Feyenoord.



Geld en lobby's

"Het draait altijd om geld. Geld en lobbyen. Assen heeft alles voor elkaar, Zandvoort feitelijk nog niets. Daar hebben ze alleen het voordeel van het historische sentiment." Zandvoort organiseerde van 1948 tot 1985 de Grand Prix in Nederland.



"Kijk, de Grachtengordel (prins Bernhard van Oranje red.) heeft een geweldige lobby in werking gezet, dat hebben ze slim gedaan. Maar ik denk niet dat de voorzitter van de TT, Arjan Bos, zich zorgen hoeft te maken", lacht Woerts.



Jos Vaessen zit morgen om tafel met Arjan Bos om te beslissen wat Assen het beste kan gaan doen naar aanleiding van de ontstane mediastorm.