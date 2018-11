PvdA wil dat Wiebes zich buigt over minder windmolens in Veenkoloniën

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat moet zich buigen over vermindering van het aantal windmolens in de Veenkoloniën. Dat wil PvdA-Tweede Kamerlid William Moorlag.

In de windparken Drentse Monden en Oostermoer komen 45 windmolens met een totaal vermogen van 175,5 megawatt. Dit is 25,5 megawatt meer dan in 2015 was afgesproken met Wiebes' voorganger Henk Kamp.Dat er meer energie zal worden opgewekt, komt doordat de techniek steeds verder gaat. Windmolens worden steeds hoger en daarmee steeds effectiever. Onlangs maakten de initiatiefnemers bekend dat de molens in de Veenkoloniën 210 meter hoog worden.In de Drentse Veenkoloniën is veel weerstand tegen de komst van de windmolens. Omdat Drenthe voldoet aan de afgesproken hoeveelheid opgewekte energie vraagt Moorlag Wiebes nu om het aantal turbines te verminderen.Eerder sprak ook de Statenfractie van de Drentse PvdA zich ervoor uit om minder windmolens te bouwen.