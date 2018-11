Deel dit artikel:













​Drenten hoeven niet in de rij te staan om hun auto op te laden In Assen hoef je niet te dringen voor een oplaadpunt (foto: ANP / Bart Maat)

Rijd je in een elektrische auto, dan hoef je in Assen niet te dringen voor een oplaadpunt. In die gemeente staat één laadpaal per twee elektrische auto's. En dat is relatief het meest in onze provincie.





Bekijk hieronder hoeveel elektrische auto's in jouw gemeente geregistreerd staan. De tekst gaat verder onder de kaart.





Na Tynaarlo staan de meeste elektrische auto's geregistreerd in Emmen met 268. In Westerveld is dat aantal met 60 het laagst. Qua laadpalen is Aa en Hunze hekkensluiter. In die gemeente staan in totaal tien laadpalen. In deze cijfers zijn oplaadpunten bij mensen thuis niet meegenomen.



Bekijk hieronder waar je laadpalen kunt vinden:

