Brink eist extra proef Randstadtrein mèt tussenstop in Assen

Gedeputeerde Henk Brink gaat bij de NS eisen dat er ook een proef komt met een snelle spitstrein van Groningen naar de Randstad die stopt in Assen. Eind deze maand praat Brink hierover met NS-topman Roger van Boxtel. "Alleen als je ook een proef doet met een stop in Assen kun je vergelijken en er inhoudelijk over praten."

Maandag werd de gedeputeerde gebeld door de NS. "Ik kreeg de mededeling dat er een proef met een snelle trein komt naar de Randstad zonder stop in Assen. Ik heb toen onmiddellijk in niet mis te verstane bewoordingen gezegd dat ik geen stop in Drenthe onacceptabel vind.""In datzelfde gesprek weet de NS mij te melden dat mijn Groningse collega Fleur Gräper er iets over gaat zeggen in de NRC van die middag. Tot slot krijg ik ’s avonds een appje van de Groninger wethouder Paul de Rook dat hij er ook voor pleit om niet te stoppen in Assen en dat hij dat de volgende dag gaat roepen in het Dagblad van het Noorden", vervolgt een geïrriteerde Brink.Volgens de VVD-politicus is er iets opmerkelijks aan de hand. "Toevallig zijn de meldingen afkomstig van een wethouder, een gedeputeerde en een NS-topman die allemaal lid zijn van D66. Ik vind dat een NS-topman boven de partijen moet staan."Brink is flink geraakt door het schijnbare D66 een-tweetje tussen NS, ProRail de provincie en de stad Groningen. "Station Assen is aangepast, daar kun je sneller aankomen en vertrekken. In Hoogeveen hebben we met pijn in het hart ingestemd met het doorrijden van de intercity’s. Bovendien hebben we daar geïnvesteerd in de aanleg van een dure spoorboog, waardoor deze treinen nog harder door kunnen rijden. Knooppunt Herfte wordt ongelijkvloers en er komen extra sporen bij. Aan alles betalen we mee. Allemaal besluiten die ook genomen zijn om rekening te houden met het belang van Groningen voor een snellere verbinding met de Randstad."Brink vindt het niet verstandig dat nu verschillende Noordelijke geluiden over een snellere treinverbinding het kabinet bereiken. Het Noorden heeft een eigen plan. Om sneller te kunnen rijden moeten de spoorlijnen van het Noorden naar Zwolle flink op de schop. De beveiliging moet worden vernieuwd en er moeten nieuwe treinen worden gekocht."Daar is nu nog geen geld voor in Den Haag. Zij denken alleen aan de problemen op de weg en het spoor in de Randstad. Door niet samen op te trekken in het Noorden, wordt ons pleidooi niet sterker", aldus de Drentse gedeputeerde.Het idee voor een snelle extra trein die rechtstreeks vanuit Groningen naar Amsterdam en Den Haag rijdt, komt uit de koker van ProRail-topman Pier Eringa. De trein moet op het traject tussen Zwolle en Lelystad 160 kilometer per uur gaan rijden, waar nu nog met 140 kilometer per uur wordt gereden. Daarnaast moet er tijdwinst worden behaald door niet te stoppen op verschillende tussengelegen stations.