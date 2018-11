​Speelstad Oranje populair bij dievengilde

"Je merkt duidelijk dat deze dieven niet over één nacht ijs gaan. Ze weten precies waar de bewakingscamera's hangen, waar de ingangen zitten en hoe ze het snelst hun slag kunnen slaan." De inbraak van afgelopen nacht in voormalig Speelstad Oranje was zeker niet de eerste, zegt oud-burgemeester van het attractiepark Jos Juurlink.

Afgelopen nacht werden twee inbrekers gearresteerd op het terrein. Het waren twee inwoners van Zuidlaren, 29 en 37 jaar oud.Twee weken geleden had Speelstad Oranje ook ongewenst bezoek. Toen was er 10.000 euro schade. Op het dak hadden de dieven honderden meters aan lood weggesneden. Toch vindt de oud-burgemeester het merkwaardig dat inbrekers naar Speelstad Oranje komen. "Het is gek, want hier valt helemaal niets te halen. Er zit geen geld in de kas. Het lijken mij dieven die op doorreis zijn, hier langskomen en die hier de weg kennen", vertelt hij.In de tijd dat Juurlink burgemeester was van Speelstad Oranje, van 1985 tot 2010, werd er ook herhaaldelijk ingebroken. "Dieven kwamen toen hier, merkten dat er niets te halen viel en gingen dan uit agressie spullen vernielen.""We zijn er nu extra alert op en de buurt ook. Vannacht werden de dieven ontdekt door omwonenden. Wat kunnen we eraan doen? Een dief houd je niet tegen. Of we moeten er 's nachts een mannetje neerzetten, maar dat kost ook wat."De dieven van vannacht kwamen er niet goed van af. Agenten wisten de mannen aan te houden met behulp van een politiehelikopter. Eén van de verdachten werd door een politiehond gegrepen en raakte daarbij gewond.