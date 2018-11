Europese Hof: Nederlands beleid om stikstof terug te dringen deugt niet

Het dreigt voor boeren moeilijker te worden de veestapel uit te breiden. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over het Nederlandse stikstofbeleid.

Om de uitstoot van en vervuiling door stikstof te verminderen startte de overheid in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met deze aanpak wilde de overheid het stikstofprobleem in de natuurgebieden verminderen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk houden.Maar de natuurgebieden kampen nog steeds met te veel stikstof, terwijl de vergunningen voor ontwikkeling wel worden afgegeven. Het zou kunnen dat honderden vergunningen onterecht zijn uitgegeven. Volgens Trienke Elshof van landbouworganisatie LTO Nederland, zijn er zo'n 8.000 vergunningen afgegeven in heel Nederland.Hoeveel dat er in Drenthe zijn, durft ze niet te zeggen. "Boeren die een aanvraag hadden ingediend, moeten door deze uitspraak nu wachten. Die aanvragen blijven voorlopig op de plank liggen totdat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan."Te veel stikstof is bijvoorbeeld slecht voor heidegebieden. Die zijn gebaat bij weinig voedingsstoffen. Bij te veel voedsel groeit de heide dicht met grassen en bomen..Milieudefensie noemt de uitspraak 'goed nieuws voor de natuur en onze gezondheid.' Volgens een woordvoerder betekent dat Nederland moet stoppen met het uitstoten van veel te veel stikstof.