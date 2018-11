PVV krijgt geen gehoor voor nieuw plan N34-afslagen Klijndijk en Emmen-Noord

Het plan om op de N34 een aansluiting maken bij Klijndijk en die bij Emmen-Noord te schrappen wordt niet veranderd. Zowel Provinciale Staten als verkeersgedeputeerde Henk Brink veegden een pleidooi van de PVV en de Stichting Veilig Emmen Noord daarvoor van tafel.

CDA en VVD gaven de PVV een flinke tik over de vingers. "Dit is de zoveelste keer dat u een democratisch genomen besluit aan wilt aanvechten omdat het u niet zint", hielden Statenleden Martin Kremers en Johan Baltes de PVV-fractie voor.De PVV had het onderwerp opnieuw op de agenda gezet, naar aanleiding van argumenten van Stichting Emmen Noord Veilig. Die stichting stelde dat er in vijf jaar veel veranderd is. Zo zou er behoefte zijn aan een goede verbinding van de A7 met de Rondweg Emmen, omdat er op chemisch gebied meer samenwerking met Delfzijl wordt gezocht. Ook is er meer handel met Duitsland.Daarnaast zit er een nieuwe gemeenteraad in Borger-Odoorn die oost-westverkeer vanuit de Veenkoloniën graag om de dorpen heen wil leiden. En er is een idee voor een treinverbinding met Twente. Voor de stichting allemaal redenen om een nieuw plan te vragen, met steun van de PVV.PVV-statenlid Bert Vorenkamp: ‘De huidige oplossing is een vreemde oplossing. Vreemd dat we een aansluiting bij Emmen, de grootste agglomeratie in de regio, gaan sluiten en verderop er weer één gaan maken.’ Vorenkamp pleitte er ook voor om het deel van de N34 tussen de aansluiting met de Rondweg Emmen en de aansluiting Emmen Noord in ieder geval alvast te verdubbelen.Momenteel loopt er een zoektocht naar locaties waar de N34 tussen Emmen en de A28 verdubbeld moet worden Maar de rest van Provinciale Staten en gedeputeerde Brink lieten zich niet overtuigen. Harm Henk Veldsema van de Christenunie wees erop dat de kwestie Klijndijk nu bij de Raad van State ligt. "Het is zeer onverstandig om daar besluiten aan te passen zolang er nog geen uitspraak is."Brink sloot zich daar bij aan. ‘Het feit dat Borger Odoorn een nieuwe gemeenteraad heeft? Volgend jaar zit hier ook een andere samenstelling van Provinciale Staten. Ik mag toch hopen dat we niet alle besluiten van de afgelopen vier jaar gaan heroverwegen. Hier is acht jaar over gesproken , er is democratische besluitvorming en ik zie geen nieuwe argumenten.’