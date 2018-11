Nemr (9) uit Emmen blijft strijden voor een nieuw kinderpardon

Het was een bewogen week voor Nemr (9), die met zijn ouders en broertje op de gezinslocatie van het azc in Emmen wonen.

Morgen is hij te zien in de documentaire van Tim HofmanDaarin worden vijf asielkinderen gevolgd. Drie van hen zijn al uitgezet naar Oekraïne en twee kinderen wachten op een kinderpardon.Een fragment waarin Nemr in gesprek is met Klaas Dijkhoff (VVD) gaat inmiddels het internet over. "Het was wel leuk in de Tweede Kamer, maar ook weer niet. Tim vroeg mij wat er gebeurt als ik naar Irak ga, ik zei: dood. En Klaas Dijkhoff zegt: Ja dus? Dat was niet leuk", zegt Nemr.Dijkhoff zei later dat hij het tegen de presentator had en Nemr geen valse hoop wil bieden. Minister Cora van Nieuwenhuizen, partijgenoot van Dijkhoff, vindt dat Tim Hofman Nemr gebruikt voor zijn documentaire.Nemr, die nu in Emmen verblijft, kan samen met zijn ouders en broertje ieder moment teruggestuurd worden naar Irak, omdat ze geen verblijfsvergunning krijgen. "Wij leven in angst. Het kan ieder moment gebeuren dat we worden uitgezet."De ouders van Nemr, Ayad en Wasan, kwamen in 2008 naar Nederland toe. Ayad moest zich namelijk huwen binnen de familie, maar wilde met Wasan trouwen. Ze trouwden daarom in Syrië."Teruggaan naar Irak kon niet. Een vriend adviseerde ons naar Nederland te gaan", legt Ayad uit. "Maar hier zijn we al tien jaar in onzekerheid. Werken mogen we niet, we zitten vast."Nemr en zijn broertje Amar zijn beiden in Nederland geboren. In Nederland zijn vierhonderd kinderen van vluchtelingen die in aanmerking komen voor het kinderpardon. Zij zijn hier geboren of wonen al langer dan vijf jaar in Nederland. Daarnaast is er door de makers van de documentaire een burgerinitiatief opgestart voor een ruimer kinderpardon, omdat deze in hun ogen niet werkt."We kunnen niet stilzitten, maar moeten iets doen om dichterbij te komen", zegt de slimme Nemr. Inmiddels is de petitie 211.000 keer getekend. "En Tim gaat dan met deze handtekeningen naar de Tweede Kamer. Dan heb ik dat ook voor 399 andere kinderen gedaan. Alleen als het lukt, kan ik rustig slapen."In een interview met De Volkskrant laat staatssecretaris Mark Harbers van Asiel doorschemeren dat er geen nieuw kinderpardon komt. "Dan is het einde zoek", aldus de VVD'er.