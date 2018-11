Zoek het uit! - Wat is de Hitlerring bij Peest?

We zijn voor Zoek het uit! in Peest, een klein dorpje vlakbij Norg. De winnende vraag van de stemronde van oktober gaat over het dorp. En deze vraag heeft met een flinke meerderheid gewonnen, met dik 75 procent. En dus gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag: Wat is de Hitlerring bij Peest?

"Dit is de plek waar in de Tweede Wereldoorlog het vliegveldje van Peest lag", vertelt Germ Geersing van de Historische Vereniging Norch. "Een stukje verderop lagen de landingsbanen en hier is een kleine waterplas, van oorsprong een veenplas. En deze plas had een dubbele functie."De Duitsers hebben tijdens de oorlog namelijk de plas gebruikt als drainagesysteem voor het vliegveld. De grond was daar erg drassig en ze moesten van het water af. Dat water werd afgevoerd naar de veenplas. "En die plas werd toen ook gebruikt als waterbron bij brand." Tijdens de oorlog was het water niet nodig om te blussen, maar twee en half jaar geleden heeft de brandweer er dankbaar gebruik van gemaakt bij een grote boerderijbrand in Zuidvelde een stukje verderop."De Duitsers hadden hier ook barakken staan en woonden hier. Ze hadden daarom de straten een naam gegeven. En deze weg rondom het vennetje noemden ze de Hitlerring. Inderdaad, vernoemd naar hun leider Adolf Hitler. Op zich is dat weggetje helemaal niet bijzonder. Alle vennetjes hebben rondom een weg", aldus Geersing.Maar sommige mensen zien er vanuit de lucht een hakenkruis in. Hoe zit dat dan? Geersing begint te lachen: "Ja dat is echt niet waar! Sommige mensen zeiden zelf dat de Duitsers nog niet klaar waren met het hakenkruis, maar deze gleuven zijn gewoon uitgegraven in de richting van de wegen."Maar het verhaal wordt nog een beetje mooier. "Sommigen mensen denken dat het is uitgegraven in de vorm van een vliegtuig. Maar ook dat is absoluut niet waar. De bezetters wilden hun plek juist geheim houden, ze verfden zelfs de wegen! Dan ga je niet een waterplas in de vorm van een vliegtuig graven pal naast je vliegveld. Dat trekt alleen maar de aandacht."Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.