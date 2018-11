Deel dit artikel:













Telegraaf-journalist: Jokken over de Formule 1 op koninklijk niveau is niet handig Telegraaf-journalist Jaap de Groot (foto: screenshot DWDD)

FORMULE 1 - Het is geen 'fake news' en er is geen 'opzetje' tussen De Telegraaf en prins Bernhard van Oranje. Dat zegt Telegraaf-journalist Jaap de Groot vanuit Brazilië. Daar doet hij verslag van de Formule 1 Grand Prix van komend weekend.

Geschreven door Karin Mulder

De Groot is verantwoordelijk voor het artikel over de mogelijke komst van de Formule 1 naar Zandvoort. Het veroorzaakte de afgelopen dagen een enorme mediastorm. In het artikel stond dat het Formule 1-management het Circuit van Zandvoort een concreet voorstel heeft gedaan om in 2020 een Grand Prix te organiseren. Maar omdat de brief met dat voorstel nooit boven tafel kwam, werd door verschillende media gesuggereerd dat het om 'fake news' gaat. Ook werd het een 'opzetje' genoemd tussen De Telegraaf en de mede-eigenaar van het Circuit van Zandvoort: prins Bernhard van Oranje.



RTV Drenthe belde vandaag met Telegraaf-journalist Jaap de Groot. Wij stelden hem vier vragen.



Bestaat dé brief echt?

"Ja, die brief bestaat. Maar ik doe nooit uitspraken over m'n bronnen en het bewijsmateriaal dat ik in m'n dossiers heb zitten. Ik wil het erbij houden dat ik de brief gelezen heb. Er staat duidelijk in dat Assen zich ook gemeld heeft, maar dat er vooralsnog aan een deal met Zandvoort wordt gewerkt om in 2020 de Grand Prix naar Nederland te halen.



De Groot wil niet vertellen of hij de brief zelf in bezit heeft. "Dat zou m'n bron misschien in de problemen kunnen brengen omdat er niet zoveel mensen over die brief beschikken. Ik laat me daar nu niet over uit en nooit niet."



Was het een opzetje tussen de krant en prins Bernhard?

"Ik ben al een behoorlijke tijd bezig geweest om dit rond te krijgen. En ik kan je mededelen dat toen ik de prins ermee confronteerde, hij onaangenaam verrast was. Die brief is begin oktober al verstuurd en Zandvoort had er blijkbaar baat bij om het onder de radar te houden. De prins heeft vrijdag ook gezegd dat hij ermee geconfronteerd werd. Dat is toch een semi-koninklijke opmerking en jokken op dat niveau is niet handig."



Komt het lek uit Zandvoort?

"Dat is een aanname. Ik doe geen uitspraken over m'n bronnen en ik weet dat er heel wat meer instanties geïnformeerd zijn over de pas de deux tussen de FOM en het Circuit van Zandvoort".



Ben je verrast met de mogelijke keuze voor Zandvoort?

"Absoluut, je hoeft geen groot kenner te zijn om vast te stellen dat Assen verder is dan Zandvoort en dat de kosten in Assen ook lager zijn. Maar de FOM heeft gewoon anders beslist."



Volgens De Groot is er beleid geformuleerd voor de kalender van 2020 dat men evenwicht wil hebben tussen 'circuits met een verleden' en 'circuits met een toekomst'. "Er is besloten om in Europa te kiezen voor het historisch aspect en dan komt Zandvoort heel hoog in de ranking. Simpelweg omdat het circuit, als één van de acht, betrokken was bij de start van de Formule 1 in de jaren vijftig. Zandvoort heeft zes maanden de tijd om op dat voorstel in te gaan en anders vervalt het", besluit De Groot.