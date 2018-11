No Surrender-lid Ayhan B. blijft vastzitten

Het 51-jarige No Surrender-lid Ayhan B. uit Zwolle blijft voorlopig vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vanmiddag.

Ahyan B. hield zich bij de motorclub onder meer bezig met de beveiliging en het incasseren van clubgelden.De Zwollenaar wil de behandeling van zijn zaak in vrijheid afwachten. De rechtbank gaat niet mee in dat verzoek, omdat de rechtbank oordeelt dat de ernstige bezwaren nog steeds van kracht zijn. De man wordt verdacht van ernstige misdrijven, waar twaalf jaar cel of meer op staat, de zogenoemde 12 jaarsgrond.Ayhan B. zit nu acht maanden in voorarrest. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak tegen hem inhoudelijk behandeld wordt. Eerst moeten er nog diverse verhoren plaatsvinden. Die staan tot eind maart 2019 ingepland.De Zwollenaar wordt verdacht van onder meer het afpersen van vier mannen en diefstal met geweld. Een deel ervan was (ex-)lid van No Surrender en met een zogeheten bad standing uit de club gezet.