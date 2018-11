Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Winkelwagenmuntjesverzamelaar mist er nog twee Sjoert Stel is sinds 2004 bezig met zijn winkelwagenmuntenverzameling (foto: Martijn Klungel/RTV Drenthe) De verzamelaar heeft al 7.000 munten (foto: Martijn Klungel/RTV Drente)

Hij is er elke dag mee bezig: zijn winkelwagenmuntjesverzameling. Sjoert Stel uit Coevorden is gek op de beschilderde, muntvormige stukjes metaal.

Geschreven door Martijn Klungel

Voor hem betekenen de winkelwagenmuntjes veel. Elke dag zoekt hij naar ontbrekende muntjes in zijn collectie. Op internet, maar hij gaat ook langs bedrijven om te vragen of ze winkelwagenmuntjes hebben.



"De verzamelgekte is ooit begonnen met dit gele muntje", vertelt de verzamelaar. Op het muntje staat in rode letters: 'After Bites'. Hij heeft hem in Frankrijk opgesnord: "Ik vond het muntje zo mooi en van het één kwam het ander."



Paul de Leeuw

Het meeste werk heeft hij moeten doen voor een winkelwagenmuntje van Paul de Leeuw. "Ik was erg fan van zijn programma. Er is maar een tiental muntjes gemaakt. Ik wilde graag zo'n muntje hebben. Dat is uiteindelijk ook gelukt."



Stel is nu bezig met een winkelwagenmuntenverzameling van defensie. De verzameling van elf munten is ooit uitgegeven op een open dag in Havelte.



Brigadegeneraal

"Ik heb nu negen van de elf munten en zoek er nog twee: het muntje van de brigadegeneraal en die van de kolonel", vertelt de muntjesverzamelaar. Hij hoopt dat iemand ze heeft.



De totale verzameling bestaat nu uit zo'n 7.000 muntjes. Maar klaar is hij nog zeker niet. Ook als hij de twee ontbrekende exemplaren heeft gevonden, dan blijft hij zoeken naar meer.