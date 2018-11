'Provincie moet samen met gemeenten optrekken voor meer geld jeugdzorg'

De provincie moet samen met de Drentse gemeenten optrekken om van het Rijk meer geld te krijgen voor het uitvoeren van de jeugdzorg. Dat wil ChristenUnie-fractievoorzitter Bernadette van den Berg-Slagter.

Drentse gemeenten luidden eerder deze week de noodklok omdat er grote onoplosbare tekorten dreigen. Het tekort kan oplopen naar 19 miljoen euro . Omdat de provincie financieel toezicht houdt op de gemeenten vraagt Van den Berg-Slachter zich af of de provincie de zorgen deelt.Volgens de gemeenten is er gekort op het budget toen de gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdhulp. Sinds die periode zijn er juist steeds meer kinderen die zorg nodig hebben bijgekomen. "Wij zetten alles op alles om de kinderen van adequate zorg en ondersteuning te blijven voorzien, maar de financiële grenzen van wat wij kunnen komt wel in zicht", zegt voorzitter Roger de Groot van het Algemeen Bestuurlijk Overleg Jeugdhulpregio Drenthe, tevens burgemeester van De Wolden.Ook vraagt de CU-fractie of de voortgang van de decentralisatie ook gemonitord wordt door de provincie. “De jeugdzorg is overgedragen aan de gemeenten, maar we zijn wel benieuwd hoe het nu gaat met de jeugdzorg, waar wij als provincie zolang verantwoordelijk voor geweest zijn”, aldus Van den Berg.