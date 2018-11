Assen bedenkt zich: toch steun voor Noordshow

De gemeente Assen geeft nu toch subsidie aan de Noordshow in Expo Assen. Het gaat om 15.000 euro eenmalig. "Maar dan moet de organisatie van de kleindierententoonstelling er wel een echt gezinsevenement van maken", aldus B en W.

Het college komt hiermee terug op een eerdere afwijzing van de subsidie.De gemeente wilde eerst niet meebetalen, omdat een kleindierenshow met konijnen, cavia's, kippen en siervogels in kleine hokjes niet past bij een diervriendelijke stad, luidde eerst het oordeel. Zo hanteert Assen ook een verbod voor circussen met dieren. Verder zou het evenement niet passen bij het imago van Assen als gezinsstad. Daarop kwam veel kritiek.Na protest van de Noordshow bij de commissie beroep- en bezwaarschriften, en verduidelijking van de toekomstplannen, wijst het college nu toch de subsidie toe. Maar niet zomaar, het geld moet wel besteed worden aan 'de ontwikkeling van de Noordshow tot een toekomstbestendig gezinsevenement, waarin de combinatie van kind en dier centraal staat', schrijven B en W.De Noordshow viert in januari haar veertigjarig bestaan, en had vanwege de jubileumeditie ook om 15.000 euro gevraagd. De Noordshow is één van de grootste kleindierententoonstelling van ons land, en trekt zo'n 10.000 bezoekers. Het evenement zat jarenlang in de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren. In 2015 verhuisde het naar Assen, tot grote vreugde destijds van de gemeente.