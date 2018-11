Deel dit artikel:













Kijk omhoog: Het is de week van de overtrekkende kraanvogels Kraanvogels trekken nu richting het zuiden (foto: Free Nature Images/Bart Vastenhouw)

Kijk omhoog als je de komende dagen buitenkomt. Het is namelijk het moment om kraanvogels te zien. De vogels trekken nu naar het zuiden en dat levert prachtige beelden op. Daarom deze week drie vragen over de overvliegende kraanvogels.

1. Waar komen de langstrekkende kraanvogels vandaan?

Het gaat vooral om kraanvogels die in Scandinavië broeden. Ze vliegen via de westelijke flyway naar het zuiden. Je hebt ook nog een oostelijke route, die wordt vooral gebruikt door Finse kraanvogels en kraanvogels die in de Baltische staten broeden. Deze route loopt langs Polen naar Oost-Hongarije en Servië.



De westelijke vliegweg gaat ten oosten van onze provincie net langs de grens. In de Achterhoek en in Brabant heb je plekken waar trekkende kraanvogels overnachten. Bij ons kun je ze vooral tegenkomen bij oostenwind, dan waaien ze net de grens over.



2. Waar gaan ze naar toe

De westelijke route heeft een aantal vaste stops. De eerste grote is langs de Duitse Oostzeekust, in de omgeving van Zingst. Daar zitten in september tot 70.000 kraanvogels. In de loop van oktober verhuizen ze naar Diepholz. Dat is voor ons de meest nabije rustplaats, het ligt ongeveer anderhalf uur rijden van Emmen. Rond Diepholz ligt een aantal grote veengebieden waar de vogels overnachten.



Overdag zoeken ze voedsel op de akkers in de omgeving. Rond deze tijd verlaten ze Diepholz, en vliegen ze naar Noord-Frankrijk. Daar blijven ze een tijdje hangen bij Lac du Der. Vanaf daar vliegen ze naar een rustplaats bij de Pyreneeën. De meeste kraanvogels overwinteren in Spanje.



3. Wat doen de Nederlandse kraanvogels?

De kraanvogels die sinds een jaar of vijftien in onze provincie broeden, in het Fochteloërveen, op het Dwingelderveld, die blijven hier hangen. Ze trekken niet maar je kunt ze in de winter tegenkomen op akkers in de omgeving van hun broedgebieden.