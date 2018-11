Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Djammen: Chaos, bier, bitterballen, oftewel: Crate De bandleden van Crate (foto: RTV Drenthe)

Chaos, bier en bitterballen. Gevolgd door hard gelach, zo vatten de leden van Crate hun band samen. En natuurlijk wordt er ook nog muziek gemaakt. De mannen van de rockband zijn nog ver van een doorbraak, maar lol hebben ze wel en dat straalt er vanaf.

Energie

"We slaan met Crate vele power uit", zegt zanger Dinand Kelder met rauwe stem. "En ook wel de energie", vallen meerder bandleden hem bij. "We hebben een paar keer op een podium gestaan", vertelt drummer Dennis Storm. "De keren dat we dat deden kregen we te horen: 'De studio-opnames zijn tof, maar wat jullie live doen knalt zoveel malen harder'. Ja, dat is gaaf om te horen."



De band Crate is in de huidige samenvatting nog redelijk nieuw, maar het voelt goed volgens de mannen.



'Het moet wel muziek blijven'

Naast hun eigen single spelen de heren een cover van Johnny Cash, geheel in hun eigen stijl. Hard, rauw en ongenuanceerd. "Maar het moet wel muziek blijven", zegt gitarist Johan Suidman. "We hebben ook niet echt een genre", meent Kelder. "Het leuke van onze stijl is", vult Hans Hoogeveen hem aan. "Johan is echt een keiharde metalgitarist, ik kom uit een punkbandje en zo hebben we allemaal onze eigen stijl en dat wordt nu gemixt."



Geen band zonder vriendschap

"Buiten de band om is het alleen maar barbecuen en bierzuipen", grapt de zanger. "We hebben een heel hechte vriendschap." Drummer Storm valt hem in de reden: "Sinds ik die lui ken ben ik vier centimeter gegroeid." De rest lacht. "Je kan geen band zijn zonder onderling een klik te hebben denk ik", zegt bassist Hans Hoogeveen. "Dat gaat niet werken voor mij." Zo als het nu gaat werkt het in ieder geval wel voor de band.



Hun eerste single 'Supernova' is onlangs opgenomen en gemixt. De nieuwe single komt eraan en wordt 24 november in café Obelix in Assen gespeeld voor publiek.