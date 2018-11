Gemengde reacties in Sleen op terugkeer bus in het dorp

Het nieuws dat de gemeenteraad van Coevorden buslijn 21 weer door Sleen wil laten rijden, in plaats van er aan langs over de N376, zorgt in het dorp voor gemengde reacties. “Ik denk dat de helft voor is en de helft tegen”, zegt voorzitter Geert Westerink van Dorpsbelangen Sleen/Diphoorn.

Dorpsbelangen reageert enigszins verrast op het nieuws dat de raad van Coevorden unaniem wil dat de bus weer door Sleen en Oosterhesselen gaat rijden.“Het is voor ons ook een beetje dubbel”, zegt Westerink voorzichtig. “Kijk, in principe vinden wij het een goede ontwikkeling. Maar zoals het dorp nu is ingericht lijkt het ons niet mogelijk.”Westerink doelt daarmee niet op de verdwenen haltes en bushokjes, maar vooral op de inrichting van de weg in het hart van Sleen. De weg is daar versmald en heeft in het midden een goot, waar metalen roosters in liggen voor de waterafvoer. “Je merkt nu al met gewoon autoverkeer dat die roosters voor lawaai zorgen. Dat gaat met tien of twintig bussen per dag niet beter worden”, vreest de voorzitter.Hij zegt dat sommige inwoners ook opzien tegen extra geluidsoverlast. Westerink wijst verder nog op een enquête van Dorpsbelangen. “We hebben de bevolking gevraagd wat beter zou kunnen in Sleen en daarbij werd de bus maar één keer genoemd. Maar laat onverlet dat de terugkeer van haltes in het dorp voor de ouderen goed nieuws is.”