Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Arjan Bos: Wij maken TT Circuit volgende winter sowieso geschikt voor Formule 1 Arjan Bos, voorzitter TT Circuit (foto: ANP/ Vincent Jannink)

F 1 – Voorzitter van het TT Circuit Arjan Bos zegt dat het circuit in Assen volgende winter sowieso aangepast gaat worden voor Formule 1. Ongeacht of het racespektakel aan Assen toegewezen wordt.

Geschreven door Karin Mulder

“We willen sowieso een Formule 1-licentie aanvragen. Daarvoor hebben we een zogenaamde Grade One status nodig. Daar moeten we wat kleine aanpassingen voor doen. Het gaat om een investering van iets minder dan één miljoen euro. We hebben maandag de investering geaccodeerd in de bestuursvergadering”, verklaart Bos



Aanpassingen

Met dat geld wordt de Strubbenbocht verbreed en worden er veiligheidsaanpassingen gedaan. “Er komen meer kerbstones en Tecpro Barriers (veiligheidsbarrieres). Dat zijn aanpassingen die ook voor andere evenementen handig zijn, zoals bijvoorbeeld voor de prestigieuze Duitse toerwagenklasse (DTM) die in juli van Zandvoort naar Assen verhuist”, verklaart Bos.



De aanpassingen staan gepland voor volgende winter, eind 2019 dus. “We willen het laten samenvallen met het vervangen van de deklaag van het circuit. Dat is een investering die we sowieso moeten doen”.



Verlenging Veenslang nog onduidelijk

In eerste instantie kreeg het TT Circuit ook de opdracht van Charlie Whiting, die namens de wereldautosport FIA de circuits keurt, om de Veenslang te verlengen. Op die manier zouden coureurs door het gebruik van de DRS makkelijker kunnen inhalen want het systeem vermindert tijdelijk de luchtweerstand van de auto. Maar het gebruik van het drag reduction system staat ter discussie en wordt mogelijk in 2021 afgeschaft.



“Die investering hebben we voorlopig buiten onze plannen gelaten. We hebben de toezegging van Whiting dat hij sowieso langskomt om de plannen samen met ons door te nemen”, besluit Bos.