Justitie gaat toch graven op verdachte locatie in Koekange

Justitie en politie gaan toch graven in Koekange op de verdachte locatie naar de vermiste Willeke Dost. Volgende week gaat dat gebeuren.

Ab Bruintjes, die samen met Jan Huzen anders zelf zou gaan graven, heeft dat zojuist te horen gekregen van het coldcaseteam. "Ik ben opgelucht, dat het nu toch gebeurt."Wanneer de graafactie begint, konden ze nog niet zeggen, zegt Ab Bruintjes. "Er moeten nog zaken geregeld worden, maar morgen gaan we met ze op pad om de exacte locatie nog eens aan te wijzen."Afgelopen vrijdag ontstond er grote commotie rond de al 26 jaar oude vermissingszaak. De twee mannen dreigden te gaan graven op een plek, nadat ze hoorden dat speurhonden daar waren aangeslagen en een grondradar ook aangaf dat er in de grond was gegraven.Door een actiepagina op facebook 'Zoekactie Willeke Dost', een landelijke petitie en het dreigement vrijdag zelf met graafmachines uit te rukken, is er in een paar dagen tijd grote druk op de zaak gezet. Justitie en politie lijken daarvoor nu toch gezwicht. Honderden mensen zouden naar Koekange komen om vrijdag te helpen. Volgens Bruintjes dreigde de boel uit de hand te lopen.In 2010 was er ook een uitgebreide graafactie in Koekange, achter het pand van de pleegouders waar Willeke Dost tot haar verdwijning in 1992 woonde. Ook werden vloeren uit het huis gebroken. Maar er werd toen niets gevonden.Op de verdachte locatie waar nu gegraven gaat worden, is toen niet gezocht. Een getuige zou jaren na de verdwijning van Willeke wel hebben gemeld, dat hij op die plek had gezien dat er gegraven was. Ook heeft zich nu weer een getuige gemeld die een oudere en jonge man had gezien met een kruiwagen, toen ze op de Koekangerdwarsdijk langs die locatie reed. De politie zou nu geïnteresseerd zijn in die getuige.Oud-rechercheur Dick Gosewehr, die de zaak kritisch volgt , is blij 'dat het gezonde verstand nu toch heeft gezegevierd bij politie in justitie'. "Je moet elke twijfel wegnemen. En het zover laten komen, dat burgers gaan graven, dat zou heel verkeerd zijn geweest."