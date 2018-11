Welpen wolvenroedel Meppen verschijnen voor camera

Eind juli ontdekte een jager in het Duitse Meppen dat het wolvenpaar, dat er al langer leefde, jongen had gekregen. Minstens zes welpen werden er geteld. Dat betekende een roedel op zo'n twintig kilometer van de Drentse grens.

Wolvenroedel Meppen heeft weinig last van grote natuurbrand

Wolvendeskundigen probeerden de roedel sindsdien in de gaten te houden, maar tot nu toe lieten alleen de reu en de teef zich zien.Bijkomend probleem was dat door de grote veenbrand die in het gebied teisterde het niet mogelijk was om bij de cameravallen te komen.Nu het gebied weer toegankelijk is konden de wolvenkenners ook de cameraval beelden bekijken. En met succes. Op 27 oktober liet een groot deel van de roedel zich zien.Met de komst van de roedel is de kans dat één van de jongen een plekje in Drenthe vindt toegenomen. "Zodra, deze jongen eind dit jaar of volgend jaar het 'ouderlijk huis' verlaten, is het naar Drenthe maar een klein wandelingetje."Op de video zie je als eerst de reu van de groep. Dat is volgens wolvendeskundige Hans Hasper te zien aan zijn diepe borstkast en de staart, die draagt hij zelfverzekerd. Na de vader komen de welpen. Te zien is dat het derde jong mank loopt. "Dit kan talloze oorzaken hebben, maar het lijkt niet ernstig", licht Hasper toe.De roedel wordt afgesloten door de teef van de groep, die het territorium afbakent. "Het dier snuffelt wat en lijkt daarna te urineren. Dit markeren wordt afgemaakt door nog even met de achterpoten te krabben. Dit zou inhouden dat deze wolf de teef van de groep is."