Staatstoezicht op de Mijnen bezoekt gaswinningsgebied Vermilion

Het is nooit eerder voorgekomen: een delegatie van Staatstoezicht op de Mijnen, het controlerend overheidsorgaan voor gas- en oliewinning, was vandaag op werkbezoek in de regio Eesveen, vlak over de Drentse grens.

Daar werd met verontruste inwoners uit de regio gepraat over de gaswinning in het gebied, meld t RTV Oost.In de Kop van Overijssel, maar ook in Zuidwest-Drenthe en Zuid-Friesland wordt sinds enige tijd meer gas gewonnen door het Canadese gaswinbedrijf Vermillion. Tegelijkertijd heeft de regio te maken met bodemdaling en lijkt er een toename in het aantal gebouwen dat met schade te maken heeft. Mogelijk wordt die schade veroorzaakt door bodemdaling als gevolg van de gaswinning.Het is in het verleden nooit eerder voorgekomen dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zich aan de keukentafel bij burgers laat informeren over de zorgen die leven. Bewoners rondom de gasputten in Eesveen en Wapse hebben toenemende zorgen over de gevolgen van de gaswinning in het gebied. De inwoners hebben een slechte relatie met Vermillion. Er zijn klachten over slechte communicatie en belangwekkende informatie wordt nauwelijks gedeeld met omwonenden.Een kleine delegatie van SodM wil nu van de omwonenden zelf weten wat er speelt in de regio. De omwonenden wilden van SodM weten hoe de controle op boringen en gaswinning verloopt."Het is goed dat we burgers persoonlijk kunnen vertellen wat er gebeurt maar een bezoek als deze geeft ons ook de mogelijkheid om een goed beeld te krijgen waar burgers mee te maken krijgen", zegt Stan Goense, directeur Boren & Ondergrond van het SodM. "Het is voor ons goed om te weten wat er speelt in de regio."Ook de inwoners kijken met een goed gevoel terug op het bijzondere bezoek. "De openheid was heel bijzonder om te ervaren. Ze hebben een deel van ons verhaal ook meegenomen om te kunnen bekijken hoe ze de dingen anders en beter kunnen doen", zegt Jeanette van der Velde. Zij is een van de leden van de groep 'GasDrOvF', waarin alle bewoners uit de regio met zorgen over de gaswinning, zijn samengegaan. "Van beide kanten heeft het wel veel verduidelijking gegeven in hoe gaswinning beleeft wordt."