Cocktail van verenigingen treedt gezamenlijk op in Vries De malletband van de Harmonie Vries repeteert (eigen foto)

Een grote mix van verenigingen komt 17 november samen in de sporthal De Kamp in Vries. Zij treden samen op bij Harmonie and Friends, dat voor het eerst georganiseerd wordt.

Het evenement is een samenwerking van de volgende verenigingen: Harmonie Vries, de blues rockband Joint Venture, toneelvereniging DIO, gymnastiekvereniging VAKO, het mannenkoor Vries, DJ Egbert en zangeres Margaretha Kleine.



Twee verenigingen, één podium

"In het verleden is er in Vries wel eerder iets georganiseerd met meerdere bands of muziekverenigingen, maar dat was veel kleinschaliger, en bovendien zonder de andere verenigingen erbij", zegt organisator Mike Boelens, die zelf muziek maakt bij Harmonie Vries.



Het concept van het evenement is dat twee verenigingen samen het podium op gaan. Dat kunnen twee bands zijn, maar bijvoorbeeld ook muzikanten gecombineerd met gymnastiekleden. "Zo bewandelen we een ander pad en komt in dit geval de gymnastiek mooi tot zijn recht." Van tevoren is besproken welke muziek goed past bij welke optredens en andersom.



Blij verrast

De dorpsgenoten die Boelens sprak zijn erg positief over dit nieuwe idee. "Mensen zien dat we het echt anders gaan doen, met een andere insteek. Bovendien zijn ze blij verrast dat Margaretha, toch een behoorlijke naam in Drenthe, ook gaat zingen de 17de."



Ondertussen wordt er hard geoefend. "De repetities gaan erg goed en iedereen die meedoet is erg enthousiast. Zaterdag hebben we de generale repetitie en zetten we de puntjes op de i."