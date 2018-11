​KNVB blundert met overschrijving Jeroen Buurke naar WVV

Jeroen Buurke, die vijf keer scoorde tegen zijn oude club Nieuw Buinen, had niet mogen uitkomen voor zijn nieuwe club WVV.

De KNVB gaf toestemming aan Buurke om de overstap te maken van Nieuw Buinen naar WVV, omdat hij een jaar niet voor Nieuw Buinen gespeeld had. De bond ging daarbij echter voorbij aan een wedstrijd die Buurke in 2017 speelde voor VVG uit Groningen tegen Buitenpost. Een wedstrijd die uiteindelijk in 1-7 eindigde. Jeroen Buurke nam de enige goal voor de thuisploeg voor zijn rekening.Een woordvoerder van de voetbalbond geeft tegen Dagblad van het Noorden toe dat er een fout is gemaakt. "De voetballer had niet in actie mogen komen voor WVV in een officiële wedstrijd. De 12-maanden-regeling is niet op een juiste manier toegepast in deze kwestie. Dat vinden we natuurlijk erg vervelend. Zeker omdat dit nog consequenties kan hebben voor het verloop van de competitie."WVV zal het de komende weken even zonder de nieuwe doelpuntenmachine moeten doen. De speler mag in ieder geval tot 9 december niet spelen voor zijn nieuwe club. Ook worden de wedstrijden Nieuw Buinen - WVV en WVV - Noordster onderzocht door een aanklager amateurvoetbal.