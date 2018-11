Deel dit artikel:













Auto vliegt in brand in Coevorden De auto was niet meer te redden (foto: Van Oost Media)

Aan de Ballast in Coevorden is vanochtend een auto in brand gevlogen. De auto vatte vlam tijdens het rijden.

Er raakte niemand gewond. De auto was niet meer te redden. De oorzaak van de brand is niet bekend.