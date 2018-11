Deel dit artikel:













Nieuwe toekomst voor de lange zonnedauw dankzij een kweekkas In het Bargerveen stonden dit jaar nog maar 41 exemplaren van de lange zonnedauw (foto: RTV Drenthe)

Het is een iconische soort in het Bargerveen: de lange zonnedauw. Maar het gaat niet goed met de plant. Daarom kwam Sheila Luijten van Science4Nature in actie. En met succes.





Lekker warm

"Het ging eigenlijk verbazingwekkend makkelijk. Binnen een paar weken zagen we al de eerste ontwikkeling van kleine plantjes op die blaadjes. Wel grappig dat niemand dat eerder gedaan heeft. Al hebben we hier natuurlijk wel gunstige omstandigheden voor dit plantje zoals een warme kas," aldus Luijten.



Fruitvliegjes voeren

De lange zonnedauw is, net zoals zijn broertjes de ronde zonnedauw en de kleine zonnedauw, een vleesetende plant. Deze planten moeten insecten vangen om genoeg voedsel binnen te krijgen. "We voeren de plantjes fruitvliegjes omdat ze toch wat extra voedingsstoffen nodig hebben," vertelt Luijten. De vliegjes komen van de universiteit om de hoek, waar deze geweekt worden voor het genetica practicum.







In ROEG! zie je zaterdag vanaf 17.10 uur op RTV Drenthe meer over de lange zonnedauw. Afgelopen augustus kwam ze naar het Bargerveen om een aantal blaadjes van de lange zonnedauw te plukken. De stekjes stopte ze in potjes veenmos om zo nieuwe plantjes op te kweken.