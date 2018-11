Vrijwilliger van de maand: de vrijwilligersgroep van Staatsbosbeheer in het Bargerveen

De Drentse natuur kan niet zonder vrijwilligers. Daarom zetten we elke maand een vrijwilliger of een vrijwilligersgroep in het zonnetje. Deze keer nemen we een kijkje bij de vrijwilligersgroep van Staatsbosbeheer in het Bargerveen.

Het Bargerveen is een natuurgebied in het oosten van Drenthe waar nog hoogveen voorkomt. Tientallen vrijwilligers zijn hier actief om het bijzondere gebied te behouden."Op deze plek zagen we berkenboompjes omdat ze anders te groot worden. En dan zou je hier bos krijgen," aldus Gerrit Bril, één van de sterke mannen die hier elke woensdag zijn handen uit de mouwen steekt. "We hebben het hartstikke gezellig met elkaar, een paar oude bouwvakkers en een schilder." Het gaat er ongedwongen aan toe.Dat vindt ook Jan Rocks: "We hebben een mooie, fijne groep. Als iemand wat voorstelt, dan doen we dat met elkaar. Gaat het niet goed, dan doen we het ook met elkaar maar meestal gaat het wel goed hoor." Rocks werkte vroeger in de bouwwereld en zocht naar een nieuwe tijdsbesteding. "Dit is een mooie uitlaatklep om toch iets te gaan doen."Behalve klussen, fotograferen ze ook graag. "We maken hier het zicht vrij op de wateren zodat we de vogels kunnen zien. En zodat we foto's kunnen maken want we zijn ook hobbyfotografen," aldus Bennie Büter.