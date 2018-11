Overvaller Chinees Hoogeveen opnieuw langer vast

De 30-jarige verdachte van Chinese komaf, die betrokken was bij de dood van een restauranthouder in Hoogeveen, blijft 30 dagen langer vastzitten.

Het voorarrest van de Hagenaar is verlengd door de raadkamer van de rechtbank in Assen, laat het Openbaar Ministerie weten. De man raakte gewond bij een mysterieuze overval op Chinees restaurant Lotus in Hoogeveen. De eigenaar van de zaak kwam om het leven.De verdachte lag gewond in een auto op de plaats van het misdrijf. De BMW waar de man in zat, was tegen een muurtje van een parkeergarage aan het Kaaplaantje gebotst. De restauranteigenaar lag op straat naast de auto, hij overleed korte tijd later.De precieze toedracht van de fatale gebeurtenissen is nog altijd onduidelijk. Op de plaats van het incident werd ook een vuurwapen gevonden en op de achterbank van het voertuig lagen bankbiljetten. In de buurt werd later de tweede man uit Den Haag aangehouden. Hij is weer op vrije voeten.