'Grieze fietsers' beklimmen de Col du VAM

Al meer dan twintig jaar fietsen ze elke donderdag samen. De Grieze Fietsers. Een club van zo'n vijftien fanatiekelingen, die allemaal gepensioneerd zijn en niet achter de geraniums willen zitten.

"We doen dit al zo'n beetje 22 jaar. Zelf fiets ik nu een jaar of vijftien mee. We komen allemaal uit de gemeente Coevorden, dus het is één pot nat", vertelt Albert Seubring.Deze week staat er een pittige tocht op het programma. De fietsers beklommen de Col du Vam, oftewel de VAM-berg bij Wijster. Seubring: "We staan nu bovenop de VAM-berg. Het is een pittige beklimming, maar het is te doen. Er zitten stijgingspercentages tussen van 12 à 13 procent. Misschien zijn er zelfs stukjes van vijftien procent. We doen alles op gewone fietsen, dus zonder racefietsen, of e-bikes."De mannen hebben de vaart er altijd aardig in; maar ze hebben wel afgesproken niet harder te fietsen dan twintig kilometer per uur.