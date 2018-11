OM eist jaar cel tegen man die 'auto als wapen gebruikte'

"Als je zo rijdt, gebruik je je auto als wapen." Dat zei de officier van justitie vandaag tegen een 26-jarige man uit Assen. Na een wilde achtervolging dwars door Assen reed hij volgens de officier in juni 2016 bewust een jonge scooterrijder aan.

De 15-jarige jongen brak drie ruggenwervels en verstuikte zijn enkel. De aanklaagster eiste één jaar cel voor zware mishandeling. Ook eiste ze één jaar voorwaardelijke rijontzegging met een proeftijd van twee jaar.Op 1 juni 2016 zag de Assenaar de scooterrijder uit de tankshop van een pompstation op een industrieterrein in Assen komen en wegrijden. Hij zette de achtervolging in, omdat hij ervan overtuigd was dat de scooter gestolen was en er onderdelen op zaten die van hem waren geweest. Een tijdje daarvoor was er voor 1.000 euro aan scooteronderdelen van hem gestolen."Mijn enige doel was met hem in gesprek gaan”, legde hij uit. Maar de scooterrijder stopte niet. Die reed via de Europaweg en de Lonerstraat de wijk Assen-Oost in met de kleine Citroën van de verdachte op de hielen. Op de Europaweg haalde de auto snelheden van 100 kilometer per uur en uiteindelijk ging de achtervolging met 70 kilometer per uur verder in Assen-Oost, deels over een fietspad. Op de Ruysdaelstraat reed de Assenaar de scooter van achteren aan. Daardoor vloog de jonge bestuurder er vanaf en belandde hij in de bosjes. Getuigen zagen hoe de auto ervandoor ging.De 26-jarige man meldde zich niet veel later zelf bij de politie. Hij zat een paar dagen vast. Toen verklaarde hij dat hij op de scooter botste, omdat die plotseling hard remde. In de rechtszaal ontkende hij dat. Daar zei hij dat de scooterrijder plotseling het gas losliet, waardoor hij hem niet meer kon ontwijken. "Maar het is nooit mijn bedoeling geweest hem wat aan te doen."Het slachtoffer, die inderdaad op een gestolen scooter reed, schreef in een brief aan de rechtbank dat hij niet naar de rechtszaak durfde te komen, omdat hij bang is voor de verdachte. Hij heeft zich heel erg bedreigd gevoeld tijdens de achtervolging, die de officier omschreef als een ‘wildemansrit’. Hij krijgt traumabehandeling en is vanwege zijn psychische klachten al twee jaar niet naar school geweest.De Assenaar heeft een strafblad van dertien pagina’s en is kort geleden nog veroordeeld tot vier maanden cel. Die moet hij binnenkort uitzitten. Of hij voor het aanrijden voor de scooterrijder nog langer de gevangenis in moet, bepaalt de rechtbank over twee weken.