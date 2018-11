Deel dit artikel:













Begraven in de natuur kan volgend jaar ook in Emmen Het uitvaartcentrum bij het Oeverse Bos (foto: Google Streetview)

Begraafpark Oeverse Bos in Emmen krijgt volgend jaar een natuurbegraafplaats. De kosten voor de aanleg van de natuurbegraafplaats zijn 245.000 euro.

Geschreven door Janet Oortwijn

Op dit moment heeft Drenthe twee natuurbegraafplaatsen. Eén in Eext, de grootste van Nederland. En een kleine natuurbegraafplaats in Witteveen, naast een bestaande begraafplaats.



In het bestaande bos bij Oeverse Bos en op de bloemenweide worden begraafvakken aangelegd. Ook komen er een natuurvijver en een ceremonieplek.



Meer vraag

De gemeente verwacht in mei volgend jaar graven uit te kunnen geven. "De gemeente krijgt de afgelopen jaren steeds vaker de vraag van inwoners voor natuurbegraven. Het Oeverse Bos leent zich hier uitstekend voor", aldus wethouder René van der Weide. "Het is dan ook logisch om daar een natuurbegraafplaats aan te leggen. Er is veel ruimte op het park en het heeft een natuurlijke omgeving."



Een zogeheten natuurgraf is mogelijk in de bloemenweide of in het bosgedeelte en kan bij leven al worden gekocht. In een graf kunnen twee personen voor onbepaalde tijd begraven worden.



Nabestaanden hoeven op deze manier de grafrechten niet te verlengen. Ook worden de graven niet geruimd. Op het graf kunnen nabestaanden een houten schijf met tekst zetten. Ook wil de gemeente Emmen de tarieven samenvoegen. Voorheen moesten verschillende tarieven voor onderhoud en grafrecht opgesteld worden. Dit is nu één tarief geworden.