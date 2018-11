Deel dit artikel:













Controles op fietsverlichting tijdens campagne 'Licht aan en gaan' Gedeputeerde Brink controleert fietsers op hun verlichting (foto: RTV Drenthe)

Aangehouden worden door gedeputeerde Henk Brink, omdat je fietslicht niet in orde is. Het overkwam vanochtend enkele fietsers in Meppel. Op veel plekken in Drenthe controleerden de hulpdiensten, ANWB en Veilig Verkeer Nederland op fietsverlichting in het kader van de campagne 'Licht aan en gaan'.

Vorig jaar kwamen ruim tweehonderd fietsers bij verkeersongelukken in Nederland om het leven, het hoogste aantal in tien jaar tijd. De hulpdiensten roepen daarom samen met het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe, Veilig Verkeer Nederland, ANWB en de twaalf Drentse gemeenten iedereen op om te zorgen voor veilige fietsverlichting.



Waarschuwing

De Drentse fietsverlichtingscampagne loopt al vanaf september en vanochtend waren er op zes plekken in de provincie controles, waarbij niet bekeurd werd. Mensen met goede fietsverlichting kregen een compliment en een kaartje met een code, die ze op internet kunnen invoeren om prijzen te winnen. Mensen zonder goede verlichting kwamen er deze keer vanaf met een waarschuwing.



65 euro

De boete bedraagt per voor- of achterlicht 65 euro. De hulpdiensten willen benadrukken dat losse fietslampjes weliswaar goedgekeurd worden, maar dat het veiliger is om goed werkend vast licht op de fiets te hebben. Daarnaast moeten reflectoren op de banden of wielen te zien zijn.