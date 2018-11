Provider 'Helden van Nu' trekt zich terug van glasvezelnetwerk Glasvezel Buitenaf

De kans dat Glasvezel Buitenaf in de gemeente Westerveld over gaat tot het aanleggen van glasvezel wordt er niet groter op. Eén van de deelnemende providers heeft de inschrijvers een brief gestuurd.

Het gaat om Helden van Nu. Een provider voor de zakelijke markt. Zij zouden abonnementen aanbieden op het aan te leggen netwerk van Glasvezel Buitenaf.Glasvezel Buitenaf gaat aanleggen op het moment dat veertig procent van de aansluitingen in het buitengebied en een aantal dorpen zich opgeeft. Een paar weken geleden was eigenlijk de deadline, maar Glasvezel Buitenaf verlengde de inschrijvingsperiode. De veertig procent is nog niet gehaald.In de gemeente Westerveld woedde een strijd tussen twee initiatieven. Aan de ene kant het burgerinitiatief Westerveld op Glas. Zij werken samen met een investeerder uit Rijssen en telecomprovider KPN. Zij zijn inmiddels begonnen met de aanleg. Westerveld op Glas wordt binnenkort opgeheven.Aan de andere kant is daar Glasvezel Buitenaf, een samenwerkingsverband met netwerkbeheerder Rendo uit Meppel. Komende maandag loopt de inschrijvingstermijn af. "Dan gaan we ook bekend maken wat we gaan doen", zegt Eddy Veenstra van Rendo.Daarop vooruitlopend heeft provider 'Helden van Nu' haar klanten in Westerveld een brief gestuurd dat ze niet verder gaan. Volgens Helden van Nu is de veertig procent niet gehaald. Contracten van Helden van Nu zijn ontbonden. Zij kunnen zich aanmelden op het netwerk van KPN. Ook daar is Helden van Nu actief.Klanten moeten wel een hogere vergoeding betalen voor een aansluiting. De inschrijfperiode van Westerveld op Glas voor een goedkopere aansluiting was al verlopen.Of Glasvezel Buitenaf gaat beginnen is uiterst onzeker. "We weten dat het moeilijk wordt, maar maandag maken we dus bekend wat we gaan doen."