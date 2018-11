Deel dit artikel:













'Tekort aan pillen komt door lage prijzen'

Apothekers kampen nog steeds met een tekort aan anticonceptiepillen. De pil is meestal nog wel leverbaar, maar of dat ook zo blijft is nog maar de vraag. We maken de balans op met Lia Prins van Apotheek Vredeveld in Assen.

Hoe groot is het probleem?

"Wij hebben momenteel een kleine voorraad in de la en we leveren zo weinig mogelijk aan onze cliënten. Zo hopen we iedereen toch te kunnen voorzien de komende tijd."



Wat is de oorzaak van het tekort?

"De fabrikanten zijn er niet altijd even open over. Maar vermoedelijk heeft het te maken met de lage voorraden die er in Nederland zijn van sommige geneesmiddelen. Dat wordt veroorzaakt door de lage prijzen die er in Nederland zijn. Daardoor zijn we niet zo'n aantrekkelijk land om geneesmiddelen aan te leveren."



Speelt dit probleem ook bij andere geneesmiddelen?

"De laatste jaren is het een steeds groter probleem. Er zijn nu zo'n 300 geneesmiddelen niet leverbaar. Heel vaak zijn er alternatieven voor te vinden. De apotheek moet er natuurlijk wel tijd in steken om die alternatieven te zoeken. Soms is een alternatief niet te vinden.



Leidt de schaarste tot onrust bij cliënten?

"Er is onrust bij cliënten en dat begrijpen we. Sommige middelen zijn een medische noodzaak en we doen ons uiterste best om een alternatief te vinden en we hopen zo toch iedereen te kunnen helpen."



Is er een oplossing in zicht?

"Dat is best lastig. Je zou kunnen denken dat als de prijzen iets hoger zijn in ons lang, het wat makkelijker wordt. Maar of dat echt een oplossing is, is moeilijk in te schatten. Er kunnen ook andere oorzaken zijn. We hopen al een tijdje dat het snel opgelost zou zijn.