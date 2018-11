Deel dit artikel:













‘Dit is niet de mooiste tijd voor Het Huus van de Taol’ 'Het is niet de mooiste tijd voor het Huus van de Taol' (foto: RTV Drenthe)

Het Huus van de Taol in Beilen bereidt zich voor op een wisseling van de wacht. Vijf van de acht medewerkers zijn of gaan weg. Daarnaast zijn er twee bestuursleden die het stokje doorgeven en is er door het overlijden van een bestuurslid afgelopen week nog een plek die gevuld moet worden.

Geschreven door Josien Feitsma

"Dit is niet de mooiste tijd voor Het Huus van de Taol. We zijn op de achtergrond erg hard aan het werk om alles rond te krijgen,” vertelt directeur Jan Germs die binnenkort zelf ook met pensioen gaat.



Emko Dolfing wordt voorzitter

Oud-wethouder Emko Dolfing van Midden-Drenthe wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van de organisatie. Hij neemt de plek over van Anne Doornbos die na 12 jaar stopt als voorzitter bij het Huus van de Taol. Dolfing zit al een paar maanden in het bestuur en is volgens Germs de aangewezen persoon om de rol van voorzitter op zich te nemen. “Hij is duidelijk een bestuurder. Hij heeft door zijn achtergrond overal veel connecties. Daarnaast heeft hij veel gevoel voor streektaal. Zulke mensen moeten we hebben.”



Zoektocht naar streektaalfunctionaris

De functie van streekfunctionaris, een betaalde functie, verloopt iets ingewikkelder. Vijf gemotiveerde mensen lopen een periode mee met het Huus van de Taol waarna er één werknemer wordt uitgekozen. “Het is handig dat de groep al eerder kennismaakt met de organisatie voordat ze officieel in dienst zijn. We hebben dan een geschikte kandidaat die bij de organisatie past.”



Veranderingen

Het is nog niet bekend wie de uitvoerende taak van Germs als directeur over gaat nemen. “Natuurlijk zal er veel veranderen. Voor een deel is het mensenwerk en drukt iedereen zijn stempel erop, maar we hebben wel de richting uitgestippeld in een meerjarenbeleidsplan. We koesteren de cultuur die we hebben. We moeten wel iemand hebben die snapt hoe je met mensen omgaat en natuurlijk zal er door deze wisseling dan wat veranderen", vertelt Germs.



Aankomende zaterdag is er weer een vrijwilligersbijeenkomst.