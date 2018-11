Leden De Treffer '16 komen in actie voor kleedkamers en toiletten

Leden van voetbalclub De Treffer '16 uit 2e Exloërmond zijn boos. De club heeft geen kantine, geen kleedruimtes en geen toiletgebouw. Daarom zijn ze nu een petitie gestart.

"Ik vind het verschrikkelijk dat mijn kinderen bij wijze van spreken moeten plassen in de bosjes en zich thuis moeten omkleden", zegt Bianca Haan van de vereniging. "Het duurt allemaal veel te lang met de gemeente. Het duurt al twee jaar en het wordt tijd dat er actie ondernomen wordt."Het probleem ligt volgens Haan vooral bij de gemeente Borger-Odoorn. "De gemeente heeft in het verleden een foute beslissing genomen door het dorpshuis in de voormalige voetbalkantine te zetten. Maar dat dorpshuis voldoet niet aan de voorwaarden." Door een clausule in het contract zou de gemeente kunnen ingrijpen, "maar het is nu nog een kwestie van willen."Rond de 260 mensen hebben de petitie van De Treffer tot nu toe getekend. "Wij hopen dat mensen ons verhaal begrijpen en steunen en dat ze de petitie gaan tekenen. Het gaat niet alleen om de voetbalvereniging, het treft ook de andere inwoners van ons dorp", vertelt Haan. "Er wordt met iedereen rekening gehouden, maar de gemeente houdt geen rekening met ons." De petitie wordt uiteindelijk aangeboden aan de gemeente.Jeugdleden van de club gaan volgende week inspreken bij de gemeenteraad van Borger-Odoorn. Onder meer de dochter van Haan gaat haar zorgen uiten. Ook Haan zelf en een bestuurslid zullen daar hun zegje doen.In oktober kwamen leden van De Treffer '16 ook al naar de raadszaal . Toen zegde wethouder Niek Wind toe dat er voor de winterstop actie wordt ondernomen om de basisvoorzieningen voor de club te regelen. De winterstop begint in het weekend van 16 en 17 december.Ook is in 2e Exloërmond een opbouwmedewerker actief om inwoners te helpen.