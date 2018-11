Buurke is 'soapserie' wel zat: Laat mij gewoon lekker voetballen

VOETBAL - Dat er nog een staartje aan de overschrijving van Jeroen Buurke zou zitten, had het bestuur van zijn oude club Nieuw Buinen wel gedacht. De bestuursleden plaatsten direct al vraagtekens bij het feit dat zijn overschrijving naar het Winschoter WVV goedgekeurd werd door de KNVB.

Ik denk dat deze hele 'soapserie' begonnen is doordat ik vijf keer scoorde tegen mijn oude club. Anders had er geen haan naar gekraaid. Jeroen Buurke

Afgelopen zomer liet Buurke zich overschrijven van vv Groningen naar Nieuw Buinen. Welgeteld één wedstrijd kwam hij uit voor de Drentse club. Dat was in de voorbereiding van het nieuwe seizoen tegen FC Groningen. Omdat Buurke wat problemen met een aantal jongens van zijn nieuwe ploeg kreeg, liet hij zijn gezicht na de oefenwedstrijd niet meer zien bij de club. "Ik besloot daarom op zoek te gaan naar een nieuwe club en kwam uit bij WVV." Ook gaf Buurke aan dat dit logistiek een betere oplossing was, door reistijd naar zijn werk.Buurke zelf was zich van geen kwaad bewust dat de overschrijving voor problemen zou zorgen. "Ik had al een jaar niet meer gespeeld in een officiële beker- of competitiewedstrijd, dus zou volgens de richtlijnen van de KNVB gewoon overgeschreven kunnen worden."En zo gezegd, zo gedaan. Buurke werd overgeschreven naar WVV en stond binnen een week tijd met zijn nieuwe club op het veld, klaargestoomd voor het eerste competitieduel in de 1e klasse F. De tegenstander van die dag? Uitgerekend Nieuw Buinen. WVV won met maar liefst 0-8 en Buurke trapte er ook nog eens vijf in. "Ik denk vooral dat deze hele 'soapserie' begonnen is doordat ik vijf keer scoorde tegen uitgerekend mijn oude club. Anders had er geen haan naar gekraaid."Menno Klok, penningmeester van Nieuw Buinen, vond het samen met zijn bestuur direct een raar verhaal dat een speler op donderdag een overschrijving aanvraagt en op zondag al speelgerechtigd is. "Ik heb naar aanleiding van onze twijfels binnen het bestuur contact opgenomen met de KNVB. Ook het nieuws dat Buurke wel degelijk nog een wedstrijd gespeeld had het afgelopen jaar, deed ons twijfelen."Dat Buurke vijf keer scoorde tegen zijn oude club is volgens Klok niet de reden dat hij contact zocht met de bond. "Het was voor ons puur een principekwestie dat de KNVB nog eens ging checken of Buurke wel echt mocht spelen. We hebben niks tegen WVV of Buurke, maar willen gewoon dat de bond de juiste richtlijnen hanteert. Uiteindelijk is dit dus ook gebeurd en heeft de KNVB haar fout toegegeven", geeft Klok aan.Doordat de bond achter de fout kwam, is nu besloten dat Buurke tot 9 december geen wedstrijden mag spelen voor WVV. Of de wedstrijden tegen Nieuw Buinen en Noordster waarin de spits uitkwam overgespeeld moeten worden, is nog niet bekend. Daar gaat een onafhankelijke aanklager van het amateurvoetbal naar kijken. "Ik train tot die tijd gewoon mee met de ploeg. Ik vind het in ieder geval belachelijk dat de KNVB dit besloten heeft. Het is een eigen fout van de bond en naar mijn mening mag ik gewoon spelen omdat de laatste officiële wedstrijd waarin ik speelde (vv Groningen - Buitenpost) voor een zaterdagploeg was en ik naar een zondagploeg vertrokken ben."Het bestuur van Nieuw Buinen gaat ervan uit dat de wedstrijden overgespeeld moeten worden. WVV wacht het antwoord van de bond rustig en met vertrouwen af. "We zien wel of de wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden", aldus secretaris Jan Jacobs van de club uit Winschoten. "Wij hebben in ieder geval goed gehandeld betreft de overschrijving. Daar is geen twijfel over", sluit Jacobs af.